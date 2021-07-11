Üye Girişi
Bursa'nın ihracat başarısında TÜGİAD'ın imzası var - Son Dakika

Bursa'nın ihracat başarısında TÜGİAD'ın imzası var

11.07.2021 10:43
Bursa'nın ihracat başarısında TÜGİAD'ın imzası var, System.String[]

İhracatta elde edilen rekorların iş dünyasının özverili çabalarıyla gerçekleştiğini belirten TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Şubelerimiz özelinde Bursa'nın kalkınmamıza katkısı, çok büyük" dedi.

İhracatta elde edilen rekorların iş dünyasının özverili çabalarıyla gerçekleştiğini belirten TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Şubelerimiz özelinde Bursa'nın kalkınmamıza katkısı, çok büyük" dedi. TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker de "Genel Merkez'imizin destekleriyle fark ortaya koymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ocak-Haziran 2021 ihracat verilerini değerlendiren Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, şubeler özelinde Bursa'nın ihracat rekorlarının elde edilmesinde ciddi katkılarının olduğunu dile getirdi. TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker de Genel Merkez'in destekleriyle önümüzdeki süreçte kentin daha fazla öne çıkması için ses getirecek çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Bursa'nın sanayisi ve ticareti ile yeni dönemde potansiyelinin artırılması gerektiğini kaydeden TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Bursa, bölgesel kalkınmada çok önemli bir kent pozisyonunda. Yıllık 26 milyar Dolar dış ticaret hacmine sahip olan ve ülkemizin en çok ihracat yapan firma sayısı bakımında ikinci sırada yer alan Bursa'nın bu yıl 6 aylık performansına baktığımızda geçen yıla göre yüzde 30'a yakın artışla 8 milyar dolarlık ihracat yaptığını görüyoruz. Pandemi, kurlarda istikrarsızlık, lojistik ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklara karşın sanayinin lokomotifi Bursa'nın başarısı, genel tabloda çok etkili olmuştur. 60'ın üzerinde sektördeki 800'den fazla üyesi ile ülke ekonomisine yön veren TÜGİAD, Bursa şubesi üyelerinin ihracatta elde ettiği başarılarla ayrıca gurur duymaktadır. Özellikle tekstil ve otomotiv sektöründe çok başarılı üyeleri bünyesinde barındıran Bursa Şubesi, Ahmet Parseker Başkanlığında başarı ivmesini daha da yükseltecek ve kentin ekonomik kalkınmasında kilit rol üstlenecektir. Biz de TÜGİAD Genel Merkez olarak bu yöndeki tüm çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

50 bine yakın firmanın faaliyet gösterdiği Bursa'nın, ürettiğinin yarısına yakınını ihraç ettiğine dikkati çeken TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Parseker de "İhracata dayalı büyüme stratejisinin en önemli ayaklarından biri olan Bursa, küresel ticarette oyun kurallarının A'dan Z'ye değiştiği bir dönemde kritik konumda. Yüksek teknolojiyi devreye alacak, inovasyon ve Ar-Ge'nin ön planda olduğu adımlar atılmaya devam ettikçe Bursa için başarı çıtası daha da yükselecektir. Genel Merkezimizin her geçen gün artan destekleriyle TÜGİAD Bursa da kalkınmaya giden bu yolda çok önemli bir sivil toplum kuruluşu konumundadır. Tekstil ve otomotiv başta olmak üzere oluşturma aşamasına geldiğimiz sektörel komiteler ile kentimizin ekonomi gündemine damga vurmayı hedefliyoruz. 6 aylık veriler ışığında yılın ikinci yarısın da üyelerimiz, kentimiz ve ülkemiz için çok daha büyük başarılar elde edeceğimize inancımız tam" ifadelerini kullandı. - BURSA

Bursa'nın ihracat başarısında TÜGİAD'ın imzası var

Haziran, Türkiye, İhracat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa'nın ihracat başarısında TÜGİAD'ın imzası var - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki 15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıl dönümü kutlaması! Anlamlı hediyesi dikkat çekti 15:25 Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıl dönümü kutlaması! Anlamlı hediyesi dikkat çekti WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak 15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı 14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı 14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı 14:08 Polisin tabancasından çıkan kurşun aileyi parçaladı: Eşi öldü, kayınvalidesi yaralı
Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor 13:34 Bayram öncesi oteller yüzde 100 doldu! 6 bin nüfuslu Amasra'ya 200 bin turist bekleniyor Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı 11:32 Eski ABD Başkanı Trump'ın da izlediği büyük dövüşte Conor McGregor'un ayağı kırıldı, maçı Dustin Pourier kazandı

Son Dakika Haberleri
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. Yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'daki "Şöhretler Karması" maçında sahaya çıkacak
15:28 Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor
15:05 Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış
15:04 WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak
14:46 Nöbet yerinde bulunmayan doktorla başhekim yardımcısının kavgası hastaneyi karıştırdı
14:44 Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti
14:43 Bartın'da Delta varyantı alarmı! Kurban Bayramı'nda yöresel etkinlikler yasaklandı
13:58 İki gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi uçurumun dibinde bulundu
13:14 Galatasaray, imza sürecini tamamlamak üzere olduğu Nicolae Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor
13:12 Kalpazanların yeni yöntemi şaşırttı! Mum kullanarak sahte paraları gerçeğe yakın hale getirmişler
Topuk Yaylası'na giden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti Topuk Yaylası'na giden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti         
16:03
Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor Kolpaçino'nun Sabri abisi Aydemir Akbaş açıkladı: Mirasını Galatasaray'a bağışlıyor         
15:28
Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış Otogarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı! Müzikholde dövülüp taksiciler tarafından bir kenara atılmış         
15:06
Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı Boğazdan geçen savaş gemilerinin aşırı hız yapması sonucu oluşan sert dalgalar bir kafeyi sular altında bıraktı         
15:03
Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti Futbolcuların kalçalarına bakıp gelecekten haber veren medyum, EURO 2020 finalinde kupayı kazanacak takımı tahmin etti         
14:45
Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti Aracını gelin arabası gibi süsledi, boşanma davasına gitti         
14:14
Gece Kartalları'nın oynadığı Zeybek gündem oldu! Bekçilerinin düğünde oynadığı Al Yazma Zeybeği büyük beğeni topladı Gece Kartalları'nın oynadığı Zeybek gündem oldu! Bekçilerinin düğünde oynadığı Al Yazma Zeybeği büyük beğeni topladı         
14:05
Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti         
13:22
Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar Fransız turistlerin katıldığı mavi yolcuk iyi bitmedi: Karanlıkta vücudumuzu okşayıp öpmeye çalıştılar         
10:08
15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı 15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
09:59
Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu Talihsiz adam, vahşi ayının kurbanı olmuş! Cansız bedeni gören kardeşler perişan oldu         
09:45
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler         
20:14
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, siyah bikinili fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
19:16
Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı         
18:29
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 16:10:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'nın ihracat başarısında TÜGİAD'ın imzası var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement