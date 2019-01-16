Son Dakika Haberleri: Bursa'nın İki İlçesinde Daha Eğitime Ara

Bursa'nın İki İlçesinde Daha Eğitime Ara

1 saat önce

Bursa'da kar yağışı nedeniyle İznik ile Yenişehir ilçelerinde eğitim ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bursa'nın İki İlçesinde Daha Eğitime Ara, System.String[]
Bursa'da kar yağışı nedeniyle İznik ile Yenişehir ilçelerinde eğitim ve taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla iki ilçede eğitime bugün ara verileceği duyuruldu.


Açıklamada, İznik ilçesindeki Sansarak, Mahmudiye ve Yörükler ilkokulları ile Candarlı İlk ve Ortaokullarında okulların bugün tatil edildiği, merkez ve merkeze yakın mahallelerde eğitime devam edileceği belirtildi. Yenişehir ilçesinde ise taşımalı kapsamında eğitime ara verileceği bildirildi.


Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli, Keles ilçelerinde tüm okulların, İnegöl'de de taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildiği daha önce açıklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:03 Kaynak: AA

Yenişehir, İznik, Bursa, Güncel
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