Son Dakika Haberleri: Bursa'nın İki İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Bursa'nın İki İlçesinde Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan ve Harmancık'da eğitime bir gün ara verildi.

Bursa'nın İki İlçesinde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan ve Harmancık'da eğitime bir gün ara verildi.

Büyükorhan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 16.01.2019 Çarşamba günü Büyükorhan merkez ve mahallelerinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Harmancık Kaymakamlığı da yoğun kar nedeniyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:29 Kaynak: İHA

Harmancık, Büyükorhan, Kar, Bursa, Güncel
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