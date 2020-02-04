Bursa'nın il nüfusu 3 milyon 56 bin 120'ye yükseldi - Son Dakika

Bursa'nın il nüfusunun, 31 Aralık 2019 itibarıyla 3 milyon 56 bin 120 kişi olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları doğrultusunda Türkiye nüfusu 31 Aralık 2019 itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu.

2019 yılı sonu itibarıyla Bursa nüfusu ise 3 milyon 56 bin 120'ye ulaştı.

Bursa'da ikamet eden nüfus 2019 yılında 61 bin 599 kişi arttı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (1 milyon 530 bin 956 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,9 (1 milyon 525 bin 164 kişi) olarak gerçekleşti.



Türkiye'de nüfus büyüklüğü bakımından 4'üncü il olan Bursa'da yıllık nüfus artış hızı, 2018 yılında binde 19,5 iken, 2019 yılında binde 20,4 olarak kaydedildi.

Bursa'da kilometrekareye düşen kişi sayısı olarak ifade edilen nüfus yoğunluğu ise 293 kişi olarak kayıtlara geçti.

Dağ ilçeleri hariç diğer ilçelerin nüfusu arttı

Bursa'da 2019 yılında, Büyükorhan, Harmancık, Keles ve Orhaneli ilçe nüfusu azalırken, diğer tüm ilçelerin nüfusları artış gösterdi.



Osmangazi ilçesi, Türkiye genelinde nüfus büyüklüğü olarak en büyük 5'inci ilçe oldu.



Bursa'nın ilçelerinin nüfusları şu şekilde: