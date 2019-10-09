Bursa’nın ilk AVM’si 20 yaşında

Türkiye'nin uluslararası nitelikteki altıncı, Bursa'nın ise ilk alışveriş merkezi unvanını taşıyan Zafer Plaza 20'nci yılını kutluyor. 1999 yılında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Zafer Plaza, Bursa'nın sembolü olarak her yıl ortalama 13 milyon yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlıyor.