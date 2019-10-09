Son Dakika Haberleri: Bursa’nın ilk AVM’si 20 yaşında
Son Dakika Ekonomi Bursa’nın ilk AVM’si 20 yaşında

Bursa’nın ilk AVM’si 20 yaşında

1 saat önce

Türkiye'nin uluslararası nitelikteki altıncı, Bursa'nın ise ilk alışveriş merkezi unvanını taşıyan Zafer Plaza 20'nci yılını kutluyor.

Bursa’nın ilk AVM’si 20 yaşında, System.String[]

Türkiye'nin uluslararası nitelikteki altıncı, Bursa'nın ise ilk alışveriş merkezi unvanını taşıyan Zafer Plaza 20'nci yılını kutluyor. 1999 yılında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Zafer Plaza, Bursa'nın sembolü olarak her yıl ortalama 13 milyon yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlıyor.

Türkiye, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:36 
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