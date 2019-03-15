Bursa’nın ilk Katı Atık Getirme Merkezi açıldı
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Osmangazi Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak adına Bursa'da ilk defa hayata geçirdiği Demirtaş Katı Atık Getirme Merkezi'ni düzenlenen törenle açtı.
Osmangazi Belediyesi
, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak adına Bursa
'da ilk defa hayata geçirdiği Demirtaş Katı Atık Getirme Merkezi'ni düzenlenen törenle açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:45
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