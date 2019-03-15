Son Dakika Haberleri: Bursa’nın ilk Katı Atık Getirme Merkezi açıldı

Bursa’nın ilk Katı Atık Getirme Merkezi açıldı

52 dakika önce

Osmangazi Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak adına Bursa'da ilk defa hayata geçirdiği Demirtaş Katı Atık Getirme Merkezi'ni düzenlenen törenle açtı.

Bursa’nın ilk Katı Atık Getirme Merkezi açıldı, System.String[]
Osmangazi Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak adına Bursa'da ilk defa hayata geçirdiği Demirtaş Katı Atık Getirme Merkezi'ni düzenlenen törenle açtı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:45 

Osmangazi Belediyesi, Bursa, Ekonomi
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