Bursa'nın ilk kiraz hasadı Almanya'ya ihraç edildi - Son Dakika

Bursa kirazının ilk hasadı Almanya'ya ihraç edildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Alara firmasının, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aldığı önlemlerle paketlenen kirazları taşıyan tır Almanya'ya gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Akif Şenyürek, Bursa'da son 5 yılda kiraz alanlarında yüzde 15, kiraz üretiminde ise yüzde 100 artış olduğunu kaydetti.

Almanya'nın ardından Avrupa'nın diğer ülkelerine de ihracatın devam edeceğini aktaran Şenyürek, "Alara işletmemizin üretim zincirini yerinde görmek için ziyaret ettik. Tüm koruyucu önlemler üst düzeyde sağlanmış. Üretim ve ihracat sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşmamamız bizi son derece memnun ediyor. Durmak yok üretime devam" ifadelerini kullandı.

İhracatın, hasadın başladığı mayıs döneminden ağustos ayına kadar devam edeceği belirtildi.