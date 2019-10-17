Son Dakika Haberleri: Bursa'nın ilk Olimpik Buz Pateni-Hokeyi Salonu açıldı
Son Dakika Spor Bursa'nın ilk Olimpik Buz Pateni-Hokeyi Salonu açıldı

Bursa'nın ilk Olimpik Buz Pateni-Hokeyi Salonu açıldı

1 saat önce

Bursa'nın ilk Olimpik Buz Pateni Hokeyi Salonu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile açıldı.

Bursa'nın ilk Olimpik Buz Pateni-Hokeyi Salonu açıldı, System.String[]

Bursa'nın ilk Olimpik Buz Pateni Hokeyi Salonu Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile açıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleri ve Bursa Valiliğinin öncülüğünde birçok vizyon projenin hayata geçirildiği Bursa'daki Kestel Olimpik Buz Pateni-Hokeyi Salonu, hizmete girdi. Bursalı gençlerin buzun üzerinde de başarıya imza atacağı tesis, 12 milyon TL maliyetle Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesinde tamamlanarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun iştirakiyle açıldı.


Kurdele kesiminde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Her biri inci tanesi gibi parlayan tesisleri bir bir açıyoruz. Bu tesisler genç sporcularla birlikte ışıldayacak. Şimdiden Bursa'ya ve Kestel'e hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.


Bakan Kasapoğlu, ilçedeki spor yatırımlarıyla ilgili de Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'dan bilgi aldı. Protokol üyeleri daha sonra gösteri için yapılan buz hokeyi maçını izledi. - BURSA

Mehmet Kasapoğlu, Kestel, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi
Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak Bacakları bağlanarak denize atılmış yavru köpeğin ölüsü karaya vurdu Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektubun sızdırılma amacı bugünkü görüşmeyi sabote etmek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 19:37:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'nın ilk Olimpik Buz Pateni-Hokeyi Salonu açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]