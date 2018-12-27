Bursa'nın İlk ve Tek Kadın Otobüs Şoförü
1 saat önce
Uzun yıllar otobüs şoförü olma tutkusuyla yaşayan Ayşen Akçay, Bursa'nın ilk kadın otobüs şoförü olmayı başardı.
Uzun yıllar otobüs şoförü olma tutkusuyla yaşayan Ayşen Akçay
, Bursa
'nın ilk kadın otobüs şoförü olmayı başardı. İşini severek yaptığını belirten Akçay, Tekrar dünyaya gelsem yine aynı mesleği seçerim dedi. İki çocuk annesi olan Ayşen Akçay (42), küçük yaşta şoförlüğe merak saldı. Ağır vasıta ehliyetini 2006 yılında alarak uzun yıllar TIR şoförlüğü yapan Akçay, otobüs şoförü olabilmek için büyük çaba gösterdi. Halk otobüsü şoförü olmaya karar veren Akçay, yapmış olduğu başvurulardan olumlu sonuç alarak Bursa Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı BURULAŞ
bünyesinde şehir içi otobüs şoförü olarak göreve başladı. Halk otobüsü direksiyonuna 9 ay önce oturan Akçay, her ay farklı bir güzargah üzerinde otobüs kullanıyor. Otobüse binen, durakta bekleyen veya yoldan geçen vatandaşlar Akçay'ı şoför koltuğunda gördüklerinde şakınlıklarını gizleyemiyor. Yaşamış olduğu tüm zorluklara rağmen işinden memnun olduğunu söyleyen Akçay, kadının isterse her şeyi yapacağını söyledi. Hayalini kurduğu mesleği severek yaptığını belirten Akçay, 10 yıla yakın süredir ağır vasıta kullanıyorum. Kullanmadığım hiç bir araç kalmadı. Bayanlara da otobüs şoförlüğünü denemelerini tavsiye ediyorum dedi.
Bursa'nın ilk kadın şoförü olma unvanına sahip olan Akçay, Yolcular otobüse bindiğinde şoför olarak karşılarında beni gördükleri zaman şaşırıyorlar. Otobüse bindikleri zaman o şaşkınlığı unutuyorlar. Aynı hat üzerinde 1 ay süreli çalıştığımız için alıştıklarından dolayı sakin ve rahat bir şekilde yolculuk yapıyorlar. Ama ilk bindiklerinde şaşıranlar oluyor. Kadın olarak yaptığım işle gurur duyuyorum. Zorluklarını gördüğüm halde tekrar dünyaya gelsem yine aynı mesleği seçerim. İşimi severek yapıyorum. Topluma yararlı bir bayan olarak kendime güvenim sonsuz ifadelerini kullandı. Kadın şoför olmanın zor yanlarını anlatan Akçay, Trafikte otobüs gördüğünde yol vermeyen insanlardan çok zorluk çekiyoruz. Toplu taşımaya öncelik verilmesini istiyoruz. Bizler can taşıyoruz. Diğer sürücülerden anlayış bekliyoruz diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:37 Kaynak: DHA
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