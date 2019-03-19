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Bursa’nın ilk yerleşim yerlerinden

38 dakika önce

Osmangazi Belediyesi, 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesi ile 'Hisariçi' bölgesini yeniden ayağa kaldırıyor.

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Osmangazi Belediyesi, 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesi ile 'Hisariçi' bölgesini yeniden ayağa kaldırıyor. Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Hisar'ı açık panorama yapacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:30 

Mustafa Dündar, Osmangazi Belediyesi, Ekonomi
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