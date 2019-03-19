Bursa’nın ilk yerleşim yerlerinden
38 dakika önce
Osmangazi Belediyesi, 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesi ile 'Hisariçi' bölgesini yeniden ayağa kaldırıyor.
Osmangazi Belediyesi
, 'Yaşayan Tarih Hisar İçi' projesi ile 'Hisariçi' bölgesini yeniden ayağa kaldırıyor. Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, "Hisar'ı açık panorama yapacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:30
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