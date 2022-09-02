Olay Hamidiye mahallesi 1. Kutlu Sokakta bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. Hayrettin Bozkurt , 16 APV 231 plakalı motosikletini sitenin bahçesine park edip evine gitti. Sabah 06.30 sıralarında sitenin bahçesine giren maskeli ve şapkalı şüpheli, incelemede bulundu. Motosikleti gözüne kestiren şüpheli, kilidini açamayınca Bozkurt'un motosikletine yöneldi. Kilidi açık olan motosikleti eliyle alıp sürükleyerek siteden çıkardı ve uzaklaştı. Şüphelinin motosikleti çalma anları sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sabah motosikletini yerinde bulamayan Bozkurt, güvenlik kameralarını incelediğinde çalındığını tespit edip, polise haber verdi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Hamidiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da motosiklet hırsızı kamerada - Son Dakika

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