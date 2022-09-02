Bursa'da motosiklet hırsızı kamerada - Son Dakika
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Bursa'da motosiklet hırsızı kamerada

02.09.2022 11:44

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye mahallesinde bulunan sitenin bahçesinden motosiklet çalan hırsız, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye mahallesinde bulunan sitenin bahçesinden motosiklet çalan hırsız, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Maske takan hırsız, polis ekiplerince aranıyor.

Olay Hamidiye mahallesi 1. Kutlu Sokakta bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. Hayrettin Bozkurt, 16 APV 231 plakalı motosikletini sitenin bahçesine park edip evine gitti. Sabah 06.30 sıralarında sitenin bahçesine giren maskeli ve şapkalı şüpheli, incelemede bulundu. Motosikleti gözüne kestiren şüpheli, kilidini açamayınca Bozkurt'un motosikletine yöneldi. Kilidi açık olan motosikleti eliyle alıp sürükleyerek siteden çıkardı ve uzaklaştı. Şüphelinin motosikleti çalma anları sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sabah motosikletini yerinde bulamayan Bozkurt, güvenlik kameralarını incelediğinde çalındığını tespit edip, polise haber verdi.

Polis güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliyi arıyor. - BURSA

YORUMLAR
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Şapka ve maske takıp site bahçesindeki motosikleti çaldı Şapka ve maske takıp site bahçesindeki motosikleti çaldı Kızı ve eşinin doğum gününde yeniden doğdu Kızı ve eşinin doğum gününde yeniden doğdu
Kaynak: İHA

Motosiklet, Hamidiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da motosiklet hırsızı kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da motosiklet hırsızı kamerada - Son Dakika
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