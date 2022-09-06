Devlet arazisine kenevir ekti, yakalandı - Son Dakika
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Devlet arazisine kenevir ekti, yakalandı

06.09.2022 11:28
Devlet arazisine kenevir ekti, yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Tuzla Mahallesi'nde ormanlık arazide kenevir yetiştiren şahıs, Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç üstü yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Tuzla Mahallesi'nde ormanlık arazide kenevir yetiştiren şahıs, Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç üstü yakalandı.

Olay, Tuzla Mahallesinde ormanlık alanda meydana geldi. Jandarma komutanlığı ekipleri devlet arazisinde kenevir yetiştirildiği yönünde ihbar aldılar. JASAT ve Jandarma komutanlığı ekipleri, sabaha karşı operasyon düzenlediler. Yapılan operasyonda İ.S. suçüstü yakalandı. Arazide 220 kök hint keneviri ele geçirildi. Şahıs, Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. - BURSA

YORUMLAR
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Jandarma 12 kök kenevir ele geçirdi: 1 gözaltı Jandarma 12 kök kenevir ele geçirdi: 1 gözaltı Kastamonu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Kastamonu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Bursa, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devlet arazisine kenevir ekti, yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devlet arazisine kenevir ekti, yakalandı - Son Dakika
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