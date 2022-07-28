Yangın saat 04.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sanayi caddesinde faaliyet gösteren koltuk iskelethanesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. O sırada devriye atan polis ekipleri, yangını fark ederek durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Yangın sonucu işyerinde hasar oluştu.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Koltuk imalathanesinde korkutan yangın - Son Dakika

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