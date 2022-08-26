Edinilen bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi Çelebi Mehmet Sokak üzerinde faaliyet gösteren Çınar Fırın Kafe'ye gece geç saatlerde hırsız girdi. Arkada bulunan havalandırma penceresinden giren hırsız önce kafe içerisinde tur attı. Güvenlik kameralarına rahat tavırlarıyla yakalanan hırsız daha sonra kasaya yönlendi. Kasayı kırarak açan hırsız içindeki bozuk paraları çaldı. Akabinde sadaka kutusunu da çalan hırsız aynı şekilde kafeden çıkarak gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Çelebi, İnegöl, Çınar, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kafeye giren hırsız sadaka kutusu çaldı - Son Dakika

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