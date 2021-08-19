İnegöl ilçesinde 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor