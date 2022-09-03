Eski eşinin öldürdüğü kadın gözyaşları arasında defnedildi - Son Dakika
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Eski eşinin öldürdüğü kadın gözyaşları arasında defnedildi

03.09.2022 18:50
Eski eşinin öldürdüğü kadın gözyaşları arasında defnedildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 sene önce boşandığı eski eşi tarafından tabancayla öldürülen İnegöl Devlet Hastanesi temizlik Personeli Fadime Cuma, hastanede düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 sene önce boşandığı eski eşi tarafından tabancayla öldürülen İnegöl Devlet Hastanesi temizlik Personeli Fadime Cuma, hastanede düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kahraman Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesine mesaiye giden takip ettiği eski eşini başından vurarak öldürdü. Çetinkaya daha sonra aynı tabancayla başına ateş etti ve 9 saat sonra hayatını kaybetti. İnegöl Devlet Hastanesinde temizlik personeli olan Fadime Cuma'nın cenazesi hastane morguna getirildi. Hastane yönetimi ve personellerin katıldığı törende helallik alındı. Törene katılan Kaymakam Eren Arslan, "Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. İnşallah bu son olsun. Toplumda her türlü şiddet son bulsun. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Biz bu inancın insanıyız. Rabbim sabırlar versin" dedi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen ise, "Her ölüm acı ama böyle bir ölüm çok daha acı. Başımız sağ olsun. Biz ondan razıyız" dedi.

Helallik alınıp, yapılan duanın ardından cenaze, Urgancılar Camii'ne götürüldü. Fadime Cuma, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığında toprağa verildi. Çetinkaya'nın cenazesi ise memleketi Çorum'a gönderildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşinin öldürdüğü kadın gözyaşları arasında defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski eşinin öldürdüğü kadın gözyaşları arasında defnedildi - Son Dakika
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