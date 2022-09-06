Bursa'da binanın çatı katı, alev alev yandı - Son Dakika
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Bursa'da binanın çatı katı, alev alev yandı

06.09.2022 16:24
Bursa'da binanın çatı katı, alev alev yandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıkarken, patlamalar da oldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıkarken, patlamalar da oldu. Alevler, itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi Doğan Sokak'taki 3 katlı apartmanın ardiye olarak kullanılan çatı katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyürken, patlamalar da oldu. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Park halindeki araçlar nedeniyle itfaiye araçlarıyla sokağa girilirken zorluk yaşandı. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatte kontrol altına alırken, yan binada oturan kişi de hortumla su tutarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaralananın olmadığı yangında çatı katı, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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Kaynak: DHA

Hamidiye, İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da binanın çatı katı, alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da binanın çatı katı, alev alev yandı - Son Dakika
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