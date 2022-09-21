Bursa'nın İnegöl ilçesinde 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Hüseyin Yaman son yolculuğuna uğurlandı.
Yaman, 19 Eylül'de ilçede düzenlenen Gaziler Günü programına katıldıktan bir süre sonra rahatsızlandı.
Evinde yaşamını yitiren gazinin cenazesi Burhaniye Camisi'ne getirildi.
Yaman'ın naaşı, ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla cami bahçesinde kılınan cenaze namazı ve askeri törenin ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da vefat eden Kıbrıs gazisinin cenazesi defnedildi - Son Dakika