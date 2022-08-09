Bursa'da 9 gündür haber alınamayan 29 yaşındaki Hikmet'in cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Bursa'da 9 gündür haber alınamayan 29 yaşındaki Hikmet'in cansız bedeni bulundu

09.08.2022 12:29

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 Ağustos günü motosikletine binip evinden ayrılan 29 yaşındaki Hikmet Özgüneş'ten 9 boyunca haber alınamadı. Özgüneş'in kullandığı motosiklet dün akşam bulunurken bugün de 400 metre mesafedeki dere yatağında cansız bedeni bulundu. Ölüm nedeni ise Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme sonrası belli olacak.

İnegöl'ün kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki evinden 1 Ağustos günü motosikletine binerek ayrılan Hikmet Özgüneş, geri dönmedi. 3 çocuk annesi Mübeccen Özgüneş, bekar olan oğluna telefonla ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Çalıştığı fabrikadan bir süre önce ayrıldığı belirtilen Hikmet Özgüneş için arama çalışması başlatıldı.

9 gündür aranan Hikmet'in önce motosikleti, ardından cesedi bulundu

CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

AFAD, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve İNDAK ekiplerinin katıldığı çalışmalarda dün akşam, Gündüzlü'ye 5 kilometre mesafedeki Bahçekaya Mahallesi yakınlarında Özgüneş'in motosikleti park halinde bulundu. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, bugün de 400 metre mesafedeki dere yatağında Hikmet Özgüneş'in cansız bedenine ulaştı.

Çürümeye başlayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

9 gündür aranan Hikmet'in önce motosikleti, ardından cesedi bulundu
9 gündür aranan Hikmet'in önce motosikleti, ardından cesedi bulundu
9 gündür aranan Hikmet'in önce motosikleti, ardından cesedi bulundu
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Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 9 gündür haber alınamayan 29 yaşındaki Hikmet'in cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 9 gündür haber alınamayan 29 yaşındaki Hikmet'in cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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