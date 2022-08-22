ALACAK VERECEK KAVGASINDA BABA VE İKİ OĞLU DARP EDİLDİ - Son Dakika
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ALACAK VERECEK KAVGASINDA BABA VE İKİ OĞLU DARP EDİLDİ

22.08.2022 22:40

BURSA'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle iş yerine gelen kimliği belirsiz 2 kişi, Baba Halil G. (52) ile Taner G. (28) ve Caner G. (25) darp etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle iş yerine gelen kimliği belirsiz 2 kişi, Baba Halil G. (52) ile Taner G. (28) ve Caner G. (25) darp etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 19.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinde meydana geldi. Alacak verecek meselesi nedeniyle işyerine gelen kimliği belirsiz 2 kişi, şirket sahibi Halil G. ve oğulları Taner G. ile Caner G. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba ile 2 oğlu darp edilerek yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan 2 şahsı arıyor. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALACAK VERECEK KAVGASINDA BABA VE İKİ OĞLU DARP EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ALACAK VERECEK KAVGASINDA BABA VE İKİ OĞLU DARP EDİLDİ - Son Dakika
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