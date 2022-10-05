Bursa'da genzine süt kaçan 8 aylık bebek kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da genzine süt kaçan 8 aylık bebek kurtarıldı

05.10.2022 15:33
Bursa'da genzine süt kaçan 8 aylık bebek kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesini emdikten sonra nefessiz kalan 8 aylık erkek bebek, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesini emdikten sonra nefessiz kalan 8 aylık erkek bebek, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.

Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu anne, Yeni Mahalle Alanyurt Caddesi'ndeki evlerinde emzirdiği bebeğini beşiğe yatırınca hareketsiz kaldığını fark etti.

Genzine süt kaçmasıyla nefessiz kalan bebek, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine getirildi.

Yaklaşık bir saat süren çabalar sonucu hayata döndürülen bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da genzine süt kaçan 8 aylık bebek kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da genzine süt kaçan 8 aylık bebek kurtarıldı - Son Dakika
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