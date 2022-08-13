Babasının iş yerinde elektrik akımına kapılan İlker kurtarılamadı - Son Dakika
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Babasının iş yerinde elektrik akımına kapılan İlker kurtarılamadı

13.08.2022 15:30
Babasının iş yerinde elektrik akımına kapılan İlker kurtarılamadı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babasına ait atölyede çalışırken, elektrik akımına kapılan İlker Demir (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babasına ait atölyede çalışırken, elektrik akımına kapılan İlker Demir (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Yeniceköy Mahallesi'nde, Veysel Demir'e ait strafor atölyesinde meydana geldi. Babasının iş yerinde çalışan İlker Demir, strafor kesim makinesinde elektrik akımına kapıldı. Demir, iş yeri çalışanları tarafından kurtarılırken, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastanede bekleyen yakınları ise acı haberle büyük üzüntü yaşadı. İlker Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
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Babasının iş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti Babasının iş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti Ayağından vuruldu, yaralı halde 2 kilometre gidip, polis merkezine sığındı Ayağından vuruldu, yaralı halde 2 kilometre gidip, polis merkezine sığındı
Kaynak: DHA

Yeniceköy Mahallesi, Veysel Demir, İlker Demir, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babasının iş yerinde elektrik akımına kapılan İlker kurtarılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babasının iş yerinde elektrik akımına kapılan İlker kurtarılamadı - Son Dakika
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