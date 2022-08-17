Olay, saat 14.00 sıralarında kırsal Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu aile, ikamet ettikleri evin bahçesinde su ısıtmak için ateş yaktı. O sırada bahçede koşarak oyun oynayan Sene M. (7), dengesini kaybederek yanan ateşin üzerine düştü. Yanarak yaralanan çocuğun imdadına ailesi yetişti. Acılar içinde kıvranan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluşan çocuk, yanık ünitesinde tedaviye alındı.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da bahçede yakılan ateşin üzerine düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

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