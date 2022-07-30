Duygu sömürüsü yapan tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce düzeldi - Son Dakika
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Duygu sömürüsü yapan tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce düzeldi

30.07.2022 14:18

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tekerlekli sandalyede dilencilik yaparak vatandaşların duygusunu sömüren bir şahıs, zabıta ekipleri tarafından yakalanınca düzeldi. Oyunu bozulan dilenci, ayağa kalkarak odaya girdi.

Eskişehir'den İnegöl'e minibüs ile gelen kadınlar, dilencilik yapmaya başladılar. Durumu fark eden zabıta ekipleri, kadınlardan ikisini alarak İnegöl Belediyesine getirdiler. Tekerlekleri sandalyede oturan Aslınaz Ö.'nün (21) oyununu zabıta ekipleri bozdu.

AYAĞA KALKARAK ODAYA GİRDİ

Ekiplerin belediyeye getirdiği kadınların 'tekerlekli sandalyeden kalk yürüyerek gel' demesi üzerine engelli gibi dilenen kadın ayağa kalkarak odaya girdi. Kadınların üzerlerinde yapılan aramanın ardından, iki kadın zabıta eşliğinde geldikleri minibüsle ilçe dışına çıkarıldı.

Tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtanın korkusuyla yürümeye başladı
Tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtanın korkusuyla yürümeye başladı
Tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtanın korkusuyla yürümeye başladı
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Kaynak: İHA

Eskişehir, İnegöl, Zabıta, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Duygu sömürüsü yapan tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce düzeldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Duygu sömürüsü yapan tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce düzeldi - Son Dakika
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