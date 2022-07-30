Ekiplerin belediyeye getirdiği kadınların 'tekerlekli sandalyeden kalk yürüyerek gel' demesi üzerine engelli gibi dilenen kadın ayağa kalkarak odaya girdi. Kadınların üzerlerinde yapılan aramanın ardından, iki kadın zabıta eşliğinde geldikleri minibüsle ilçe dışına çıkarıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, İnegöl, Zabıta, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Duygu sömürüsü yapan tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce düzeldi - Son Dakika

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