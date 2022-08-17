200 kiloluk demir kapının altında kalan Azra yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartman bahçesinin sürgülü demir kapısının üzerine devrildiği 7 yaşındaki Azra Emine O. yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan çocuk tedavi altına alındı.
Olay saat 17.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Ömür Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. Sürgülü kapı rayından çıkarak, bahçede patenle kayan Azra Emine O.'nun üzerine devrildi. 200 kilo ağırlığındaki kapının altında kalan Azra'nın yardım çığlıklarına çevredekiler koştu. Olayı anlatan Ergül Polat, "Patenle çocuk kayarken, o sırada kapı sallanıp üzerine devrilmiş. Komşular kurtardı" dedi. Kaldırılan kapının altından çıkarılan Azra, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan küçük kızın tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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