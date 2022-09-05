Bu sırada bölgede devriye gezen polislerin olayı fark etmesi üzerine İ.Y. polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da bakkal sahibini bıçakla gasp etmeye çalışan kişi tutuklandı - Son Dakika

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