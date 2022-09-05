Bursa'da bakkal sahibini bıçakla gasp etmeye çalışan kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da bakkal sahibini bıçakla gasp etmeye çalışan kişi tutuklandı

05.09.2022 16:17
Bursa'da bakkal sahibini bıçakla gasp etmeye çalışan kişi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bakkala girerek bıçakla bakkal sahibini gasp etmeye çalışan kişi tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bakkala girerek bıçakla bakkal sahibini gasp etmeye çalışan kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Mesudiye Mahallesi'nde, şüpheli İ.Y. (15) bir bakkala girerek bıçakla bakkal sahibini gasp etmeye çalıştı.

Bu sırada bölgede devriye gezen polislerin olayı fark etmesi üzerine İ.Y. polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

???????

YORUMLAR
500
Bursa'da damat eğlencesinde 'gürültü' uyarısı yapan polise saldırı! Bursa'da damat eğlencesinde 'gürültü' uyarısı yapan polise saldırı! Bıçaklı gaspçı tutuklandı Bıçaklı gaspçı tutuklandı
Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da bakkal sahibini bıçakla gasp etmeye çalışan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
15:10 Ankaragücü karşılaşmasında Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:17:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da bakkal sahibini bıçakla gasp etmeye çalışan kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement