Bursa'da bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi öldü - Son Dakika
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Bursa'da bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi öldü

25.09.2022 19:50
Bursa'da bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Baykoca Mahallesi'nde TOKİ Konutlarında 6. kattaki dairede ikamet eden Gökhan K. (29), hava almak için çıktığı yangın merdivenindeki boşluktan, dengesini yitirerek aşağıya düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Gökhan K, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YORUMLAR
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YAKININDAKİ ALT GEÇİDİ KULLANMADI, CANINDAN OLDU YAKININDAKİ ALT GEÇİDİ KULLANMADI, CANINDAN OLDU YAKININDAKİ ALT GEÇİDİ KULLANMADI, CANINDAN OLDU YAKININDAKİ ALT GEÇİDİ KULLANMADI, CANINDAN OLDU
Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi öldü - Son Dakika
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