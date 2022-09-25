Alınan bilgiye göre, Baykoca Mahallesi'nde TOKİ Konutlarında 6. kattaki dairede ikamet eden Gökhan K. (29), hava almak için çıktığı yangın merdivenindeki boşluktan, dengesini yitirerek aşağıya düştü.

Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da bir binanın yangın merdiveninden düşen kişi öldü - Son Dakika

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