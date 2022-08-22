Damadı tek giydirip oynattılar! Yetmedi kafasında yumurta kırdılar

İnegöl'de Şafak ve Gözde Yüğrük çifti düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğünün ardından çiftin evinin önünde toplanan arkadaşları, damada zor anlar yaşattı.

KADIN KIYAFETLERİ GİYDİRDİLER

Kadın kıyafetleri giydirilerek, makyaj yapılan damat Şafak Yüğrük ile sağdıcı, gece yarısı sokak ortasında oynadı. Sokak ortasına koyulan piknik tüpünün üstünde damada menemen yaptıran arkadaşları, yapılan yemeği beğenmeyince yumurtaları damadın başında tek tek kırdı.

BAŞINDAN AŞAĞI ZEYTİNYAĞI DÖKTÜLER

Bununla da yetinmeyen arkadaşları damadın kafasından aşağı un ve sıvı yağ döktü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Düğünün ardından yapılan bu eğlence geleneğinin, kadınların işlerinin zorluğunu, oyun ve eğlenceyle anlatmak için yapıldığı belirtildi.