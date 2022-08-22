Damadı tek giydirip oynattılar! Yetmedi kafasında yumurta kırdılar - Son Dakika
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Damadı tek giydirip oynattılar! Yetmedi kafasında yumurta kırdılar

22.08.2022 14:27

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün sonrası geleneğine göre damada makyaj yapıp etek giydirerek oynatan arkadaşları sokağı süpürttükleri damadın kafasında yumurta kırdı.

İnegöl'de Şafak ve Gözde Yüğrük çifti düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğünün ardından çiftin evinin önünde toplanan arkadaşları, damada zor anlar yaşattı.

KADIN KIYAFETLERİ GİYDİRDİLER

Kadın kıyafetleri giydirilerek, makyaj yapılan damat Şafak Yüğrük ile sağdıcı, gece yarısı sokak ortasında oynadı. Sokak ortasına koyulan piknik tüpünün üstünde damada menemen yaptıran arkadaşları, yapılan yemeği beğenmeyince yumurtaları damadın başında tek tek kırdı.

ETEK GİYDİRİP OYNATTIKLARI DAMADIN BAŞINDA YUMURTA KIRDILAR

BAŞINDAN AŞAĞI ZEYTİNYAĞI DÖKTÜLER

Bununla da yetinmeyen arkadaşları damadın kafasından aşağı un ve sıvı yağ döktü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Düğünün ardından yapılan bu eğlence geleneğinin, kadınların işlerinin zorluğunu, oyun ve eğlenceyle anlatmak için yapıldığı belirtildi.

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Kaynak: DHA

İnegöl, Makyaj, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Damadı tek giydirip oynattılar! Yetmedi kafasında yumurta kırdılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Damadı tek giydirip oynattılar! Yetmedi kafasında yumurta kırdılar - Son Dakika
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