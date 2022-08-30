Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Uyar, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir fabrikada işçilerden Mithat Uyar (51), fabrika içinde geri manevra yapan Ramazan A. (52) idaresindeki 16 PS 281 plakalı kamyonet ile duvar arasına sıkıştı.

Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da bir fabrikada geri giden kamyonetle duvar arasına sıkışan işçi öldü - Son Dakika

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