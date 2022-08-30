Bursa'da bir fabrikada geri giden kamyonetle duvar arasına sıkışan işçi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da bir fabrikada geri giden kamyonetle duvar arasına sıkışan işçi öldü

30.08.2022 00:50
Bursa'da bir fabrikada geri giden kamyonetle duvar arasına sıkışan işçi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada, geri manevra yapan kamyonetle duvarın arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikada, geri manevra yapan kamyonetle duvarın arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir fabrikada işçilerden Mithat Uyar (51), fabrika içinde geri manevra yapan Ramazan A. (52) idaresindeki 16 PS 281 plakalı kamyonet ile duvar arasına sıkıştı.

Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uyar, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kamyonet sürücüsü, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Kamyonet ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti Kamyonet ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti Bursa'daki otobüs kazasında vefat eden 5 kişinin cenazeleri Kütahya'da defnedildi Bursa'daki otobüs kazasında vefat eden 5 kişinin cenazeleri Kütahya'da defnedildi
Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da bir fabrikada geri giden kamyonetle duvar arasına sıkışan işçi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:38 Arka arkaya yapılan zamlardan sonra araç sahiplerini mutlu edecek indirim! Benzinin litresi 1 lira 4 kuruş düştü
00:27 Yorumcu Rıdvan Dilmen canlı yayında Jorge Jesus'u eleştirdi, taraftar ayağa kalktı!
00:03 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur, geldiği gibi gitti
23:52 ORC Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı 6 önemli ilde düştü
23:42 Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 3-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı
23:34 Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişme! Ukrayna ordusu taarruza geçti
23:10 Konyaspor taraftarı, Fenerbahçe galibiyeti sonrası Ali Koç'a dönerek sevinç dansı yaptı!
22:42 Trafik kazasından sonra oğlu için "Artist numarasını yaptı gitti" diyen İbrahim Tatlıses'e, Ahmet Tatlıses'den cevap geldi!
22:41 Bir konser daha iptal edildi! Ceyhan Kaymakamlığı, İlkay Akkaya'nın konserine izin vermedi
22:36 Irak'ta 8 kişi yaşamını yitirdi! Olayların merkezindeki Şii lider Sadr açlık grevine başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 00:50:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da bir fabrikada geri giden kamyonetle duvar arasına sıkışan işçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement