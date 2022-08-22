Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

22.08.2022 16:44

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin kamyonetin kasasına yüklenen halıların üzerinde seyahat ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin kamyonetin kasasına yüklenen halıların üzerinde seyahat ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl- Alanyurt kara yolunda bir kişi, kamyonetin kasasına yüklenen halıların üzerinde yüzükoyun yatar vaziyette seyahat etti. Bu sırada yoldan geçen bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Halılara tutunan kişinin ara sıra başını kaldırarak etrafa baktığı görüldü.


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Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

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