Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin kamyonetin kasasına yüklenen halıların üzerinde seyahat ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İnegöl- Alanyurt kara yolunda bir kişi, kamyonetin kasasına yüklenen halıların üzerinde yüzükoyun yatar vaziyette seyahat etti. Bu sırada yoldan geçen bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Halılara tutunan kişinin ara sıra başını kaldırarak etrafa baktığı görüldü.
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