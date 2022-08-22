İnegöl- Alanyurt kara yolunda bir kişi, kamyonetin kasasına yüklenen halıların üzerinde yüzükoyun yatar vaziyette seyahat etti. Bu sırada yoldan geçen bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Halılara tutunan kişinin ara sıra başını kaldırarak etrafa baktığı görüldü.

Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

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