Şapka ve maske takıp site bahçesindeki motosikleti çaldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir sitenin bahçesinden motosiklet çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Maske ve şapka takan şüpheli, polis tarafından aranıyor.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 1'inci Kutlu Sokak'taki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Bahçeye giren maskeli ve şapkalı şüpheli, önce etrafı inceledi, ardından park halindeki 2 motosikletin yanına gitti. Birini kilitli olduğu için alamayan şüpheli, hemen yanındaki Hayrettin Bozkurt'a ait 16 APV 231 plakalı motosiklete yöneldi. Kilidi açık olan motosikleti sürükleyerek siteden çıkaran şüpheli, daha sonra gözden kayboldu.O anlar sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, sabah motosikletini park ettiği yerde bulamayan sürücünün ihbarıyla polis ekipleri soruşturma başlattı. Görüntüleri izleyen ekipler, şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.