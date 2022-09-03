Kahraman Çetinkaya (41), dün akşam Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyen, bir süre önce boşandığı Fadime Cuma'nın (40) yanına gitmişti. İnegöl Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Cuma'ya tabancayla ateş eden Çetinkaya, aynı silahla kendini vurmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan bu kişileri İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırmış, Fadime Cuma doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da eski karısını öldürdükten sonra kendini vuran kişi de hayatını kaybetti - Son Dakika

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