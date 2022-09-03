Bursa'da eski karısını öldürdükten sonra kendini vuran kişi de hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da eski karısını öldürdükten sonra kendini vuran kişi de hayatını kaybetti

03.09.2022 11:42
Bursa'da eski karısını öldürdükten sonra kendini vuran kişi de hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşandığı kadını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendini yaralayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşandığı kadını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendini yaralayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eski eşi Fadime Cuma'yı öldüren Kahraman Çetinkaya, tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri süren 3 çocuk annesi kadının cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Kahraman Çetinkaya (41), dün akşam Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki otobüs durağında bekleyen, bir süre önce boşandığı Fadime Cuma'nın (40) yanına gitmişti. İnegöl Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Cuma'ya tabancayla ateş eden Çetinkaya, aynı silahla kendini vurmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan bu kişileri İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırmış, Fadime Cuma doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

YORUMLAR
500
Bursa'da bir adam dolmuş durağında gördüğü eski eşini öldürüp intihar etmek istedi! Bursa'da bir adam dolmuş durağında gördüğü eski eşini öldürüp intihar etmek istedi! Eşini öldürüp, intihara kalkışan koca da öldü Eşini öldürüp, intihara kalkışan koca da öldü
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da eski karısını öldürdükten sonra kendini vuran kişi de hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:08 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şu ana kadar 521 bin 39 Suriyeli ülkesine döndü
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
10:17 Yaylada otlayan sürüye ayı saldırdı! Çobanın ilginç tepkisi sosyal medyada gündem oldu
10:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında mesajı verdi: Yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarında önemli artış yapılacak
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 11:43:44. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da eski karısını öldürdükten sonra kendini vuran kişi de hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement