Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fadime C. ve Kahraman Ç'yi İnegöl Devlet Hastanesi 'ne götürdü.

Burada kadına tabancayla ateş eden şüpheli, ardından aynı tabancayla kendini vurdu.

Kaynak: AA

Turgutalp, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da bir kişi boşandığı kadını öldürüp kendini vurdu - Son Dakika

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