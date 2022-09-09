Öte yandan, bu yıl şu ana kadar 5 bin 238 uygulama gerçekleştirildiği, kask takmayan 6 bin 815 motosiklet sürücüsüne ceza kesildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İnegöl'de polisin motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimleri devam ediyor - Son Dakika

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