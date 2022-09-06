Bursa'daki ev yangınında patlama anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Bursa'daki ev yangınında patlama anı kameraya yansıdı

06.09.2022 16:23
Bursa'daki ev yangınında patlama anı kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangında meydana gelen patlama ise kameralara anbean yansıdı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri 1 saatte söndürdü.

Yangın sırasında tüpün patlama anı kameraya yansırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına bitişikteki binada oturan vatandaş, elinde hortumla su tutarak destek verdi. Yangını gören vatandaşlar, sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. Vatandaşlar, itfaiye aracının geçişini sağlamak için park halindeki araçları iterek uzaklaştırdı.

Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki ev yangınında patlama anı kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'daki ev yangınında patlama anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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