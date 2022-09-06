Yangın, saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri 1 saatte söndürdü.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'daki ev yangınında patlama anı kameraya yansıdı - Son Dakika

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