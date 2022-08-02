Ahır yangınında inanılmaz kurtuluş - Son Dakika
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Ahır yangınında inanılmaz kurtuluş

02.08.2022 01:46
Ahır yangınında inanılmaz kurtuluş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan ahır alev alev yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan ahır alev alev yandı. Yangında 6 büyükbaş hayvan telef olurken, sadece 10 gün önce dünyaya gelen kahve isimli buzağı kurtarıldı.

Yangın saat 21.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesinde büyükbaş hayvan ahırı ve samanlığında meydana geldi. Yusuf Gültekin'e ait 7 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırın bitişiğindeki samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler ahıra da sıçradı. Yangını gören Gültekin, ahıra girerek ekmek teknesi olan büyükbaş hayvanları kurtarmaya çalışsa da sadece 10 gün önce dünyaya gelen Kahve ismindeki buzağıyı kurtarabildi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu 6 büyükbaş hayvan telef olurken, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Annesiz kaldı

Yangında annesi telef olan buzağı, vatandaşların parmaklarını emdi. Buzağıyı görenler, duygulu anlar yaşadı. Yangın sonucu Gültekin ailesi, işsiz kaldı. Yetkililerin aileye yardım etmesi bekleniyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

YORUMLAR
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Yolcu otobüsü alev alev yandı; karayolu ulaşıma kapandı Yolcu otobüsü alev alev yandı; karayolu ulaşıma kapandı BURSA'DAKİ AHIR YANGININDA 10 GÜNLÜK BUZAĞI 'KAHVE' KURTARILDI, 6 İNEK ÖLDÜ BURSA'DAKİ AHIR YANGININDA 10 GÜNLÜK BUZAĞI 'KAHVE' KURTARILDI, 6 İNEK ÖLDÜ
Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ahır yangınında inanılmaz kurtuluş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahır yangınında inanılmaz kurtuluş - Son Dakika
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