Yangın, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesinde bulunan büyükbaş çiftliğinde, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Samanların istiflendiği yerde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri gören çiftlik çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ahırlara ulaşmadan yaklaşık bir saatte söndürüldü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyükbaş çiftliğinde çıkan yangın, ahırlara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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