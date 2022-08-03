Büyükbaş çiftliğinde çıkan yangın, ahırlara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükbaş çiftliğinde çıkan yangın, ahırlara sıçramadan söndürüldü

03.08.2022 21:06
Büyükbaş çiftliğinde çıkan yangın, ahırlara sıçramadan söndürüldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, büyükbaş çiftliğinin açık alanında bulunan saman ve yemler alev alarak yandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, büyükbaş çiftliğinin açık alanında bulunan saman ve yemler alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince ahırlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesinde bulunan büyükbaş çiftliğinde, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Samanların istiflendiği yerde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri gören çiftlik çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ahırlara ulaşmadan yaklaşık bir saatte söndürüldü.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


YORUMLAR
500
BURSA'DAKİ AHIR YANGININDA 10 GÜNLÜK BUZAĞI 'KAHVE' KURTARILDI, 6 İNEK ÖLDÜ BURSA'DAKİ AHIR YANGININDA 10 GÜNLÜK BUZAĞI 'KAHVE' KURTARILDI, 6 İNEK ÖLDÜ BURSA'DAKİ AHIR YANGININDA 10 GÜNLÜK BUZAĞI 'KAHVE' KURTARILDI, 6 İNEK ÖLDÜ BURSA'DAKİ AHIR YANGININDA 10 GÜNLÜK BUZAĞI 'KAHVE' KURTARILDI, 6 İNEK ÖLDÜ
Kaynak: DHA

İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükbaş çiftliğinde çıkan yangın, ahırlara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:22 KPSS'de yaşanan skandal iddialarından sonra Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı
19:09 Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, KPSS skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu
18:52 Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi
18:27 Galatasaray'ın da gündemine gelen Grillitsch'e Trabzonspor kancası! Oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi
18:07 78 yaşındaki adamı öldürüp olay yerinde ayakkabılarını bırakmış! Katil zanlısı yakayı böyle ele verdi
17:58 Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya piyasasını darmaduman etti! Dolar 18,05'e ulaşarak rekor kırdı
17:52 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor
17:50 Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Su kıtlığı ihtimali hiç de uzakta değil
17:49 Milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia! KPSS soruları internetten bin dolar karşılığı mı satıldı?
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 21:06:30. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükbaş çiftliğinde çıkan yangın, ahırlara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement