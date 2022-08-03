Yangın, İnegöl ilçesi Çitli Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftliğin bahçesinde bulunan saman istifleri henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangın ahırlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da hayvan çiftliğinde yangın - Son Dakika

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