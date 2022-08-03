Bursa'da hayvan çiftliğinde yangın - Son Dakika
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Bursa'da hayvan çiftliğinde yangın

03.08.2022 20:55
Bursa'da hayvan çiftliğinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Samanlar ve yemler alev alev yanarken ahırlara sıçramadan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, İnegöl ilçesi Çitli Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftliğin bahçesinde bulunan saman istifleri henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangın ahırlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da hayvan çiftliğinde yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da hayvan çiftliğinde yangın - Son Dakika
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