Bursa'da çaldığı motosiklet ile kaçmaya çalışan şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da çaldığı motosiklet ile kaçmaya çalışan şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı

16.09.2022 02:49
Bursa'da çaldığı motosiklet ile kaçmaya çalışan şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı motosikletle kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldığı motosikletle kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kılıçarslan'a ait motosiklet sabah saatlerinde İnegöl Devlet Hastanesi bahçesinden çalındı.

Kılıçarslan'ın ihbarı üzerine harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde motosikletin Mimar Sinan Caddesi'nde seyir halinde olduğunu fark etti.

Motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulunan polis ekipleri, sürücünün ihtara uymaması üzerine takibe başladı.

Uzun süren kovalamacanın ardından motosiklet Kemalpaşa Mahallesi'nde durduruldu.

Motosikleti çaldığı iddia edilen A.D. gözaltına alınırken, motosiklet sahibine teslime edildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kılıçarslan, Motosiklet, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da çaldığı motosiklet ile kaçmaya çalışan şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da çaldığı motosiklet ile kaçmaya çalışan şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı - Son Dakika
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