İnşaatta duş sırası kavgası: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
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İnşaatta duş sırası kavgası: 1'i ağır 6 yaralı

14.08.2022 23:13
İnşaatta duş sırası kavgası: 1'i ağır 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalışması süren fabrika inşaatında işçiler arasında duş sırası nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalışması süren fabrika inşaatında işçiler arasında duş sırası nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Mala, sopa ve bıçaklı kavgaya karışan 11 kişiden 6'sı hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay, Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde çalışması süren inşaatta konaklayan 11 işçi arasında duş sırası tartışması çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İnşaat malası, muşta, bıçak ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan Yusuf B. (21), Yunus B. (13) ve İbrahim B. (29) İnegöl Devlet Hastanesine, İbrahim S.(25), Vural S.(28) ve Volkan C.(22) Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan Yusuf B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavgaya karışan İsmail B. (22), Hüseyin S.(23), Latif C.(20), Ümit S.(24) ve Ünal S.(22) gözaltına alındı. Çevik kuvvet ekipleri ise olması muhtemel bir gerginliğin önüne geçmek için İnegöl Devlet Hastanesinde güvenlik aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Yıldırım, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatta duş sırası kavgası: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnşaatta duş sırası kavgası: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
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