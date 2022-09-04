Bursa'da dedesinin ilaçlarını içtiği iddia edilen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika
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Bursa'da dedesinin ilaçlarını içtiği iddia edilen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

04.09.2022 16:28
Bursa'da dedesinin ilaçlarını içtiği iddia edilen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dedesinin ilaçlarını içtiği iddia edilen 2 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dedesinin ilaçlarını içtiği iddia edilen 2 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

İnegöl'e bağlı kırsal Akhisar Mahallesi'nde, iddiaya göre, dedesinin ilaçlarını içen 2 yaşındaki Kıvanç Ş. baygınlık geçirdi.

Durumu fark eden çocuğun ailesi özel araçla Kıvanç Ş'yi İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Hastanede ilk tedavisi yapılan 2 yaşındaki çocuk, daha sonra tedbir amaçlı Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Akhisar, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da dedesinin ilaçlarını içtiği iddia edilen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da dedesinin ilaçlarını içtiği iddia edilen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika
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