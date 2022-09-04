Hastanede ilk tedavisi yapılan 2 yaşındaki çocuk, daha sonra tedbir amaçlı Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

Akhisar, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da dedesinin ilaçlarını içtiği iddia edilen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika

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