2. kez hamile olan Fahriye evi mi terk etti? Burak'tan jet yanıt geldi

İnegöl'ün kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki evinden 1 Ağustos günü motosikletine binerek ayrılan Hikmet Özgüneş, geri dönmedi. 3 çocuk annesi Mübeccen Özgüneş, bekar olan oğluna telefonla ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Çalıştığı fabrikadan bir süre önce ayrıldığı belirtilen Hikmet Özgüneş için arama çalışması başlattı. AFAD , NAK, AKUT, ANDA, İHH ve İNDAK ekiplerinin katıldığı çalışmalarda önceki akşam, Gündüzlü'ye 5 kilometre mesafede Bahçekaya Mahallesi yakınlarında Özgüneş'in motosikleti park halinde bulundu. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, dün de motosikletin bulunduğu noktaya 400 metre mesafedeki dere yatağında Hikmet Özgüneş'in cansız bedenine ulaştı.

Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi - Son Dakika

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