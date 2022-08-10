Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi

10.08.2022 15:07

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan Hikmet Özgüneş (29), toprağa verildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan Hikmet Özgüneş (29), toprağa verildi.

İnegöl'ün kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki evinden 1 Ağustos günü motosikletine binerek ayrılan Hikmet Özgüneş, geri dönmedi. 3 çocuk annesi Mübeccen Özgüneş, bekar olan oğluna telefonla ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Çalıştığı fabrikadan bir süre önce ayrıldığı belirtilen Hikmet Özgüneş için arama çalışması başlattı. AFAD, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve İNDAK ekiplerinin katıldığı çalışmalarda önceki akşam, Gündüzlü'ye 5 kilometre mesafede Bahçekaya Mahallesi yakınlarında Özgüneş'in motosikleti park halinde bulundu. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, dün de motosikletin bulunduğu noktaya 400 metre mesafedeki dere yatağında Hikmet Özgüneş'in cansız bedenine ulaştı.

Çürümeye başlayan ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.AĞABEYİNİN MEZARININ YANINA DEFNEDİLDİ

Hikmet Özgüneş için Gündüzlü Mahallesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Özgüneş, mahalle mezarlığında, 1997 yılında henüz 13 yaşındayken, çocuk parkında salıncaktan düşerek hayatını kaybeden ağabeyi Necip Özgüneş'in mezarının yanına defnedildi.


YORUMLAR
500
Traktör motosikletlinin üzerinden geçti; o anlar kameraya yansıdı Traktör motosikletlinin üzerinden geçti; o anlar kameraya yansıdı Bursa'da 8 gün önce kaybolan genci arayan ekipler arazide ceset buldu Bursa'da 8 gün önce kaybolan genci arayan ekipler arazide ceset buldu
Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:47:25. #1.11#
SON DAKİKA: Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement