Bursa'da eski eşini katledip intihar eden adam kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika
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Bursa'da eski eşini katledip intihar eden adam kaldırıldığı hastanede öldü

03.09.2022 10:36

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolmuş durağında karşılaştığı eski eşi Fadime Cuma'yı tabancayla vurarak katleden, ardından aynı silahla intihar eden Kahraman Çetinkaya, kaldırıldığı hastanede öldü.

İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda dün saat 20.00 sıralarında Kahraman Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan eski eşi Fadime Cuma'yı, işe gitmek için dolmuş beklerken gördü.

Dolmuş durağında karşılaştığı eski eşini acımasızca vurmuştu, kendi de öldü

ESKİ EŞİNİ BAŞINDAN VURDU

Dolmuş durağında bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çetinkaya, belindeki tabancayı çekip Fadime Cuma'yı başından vurdu. Kahraman Çetinkaya, bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalelerini yaptığı Cuma ve Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fadime Cuma, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Dolmuş durağında karşılaştığı eski eşini acımasızca vurmuştu, kendi de öldü

BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedaviye alınan Kahraman Çetinkaya da bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Fadime Cuma ve Kahraman Çetinkaya'nın 2 yıl önce boşandığı ve 3 çocukları olduğu ifade edildi. Fadime Cuma'nın bugün ikindide ilçede toprağa verileceği belirtildi.

Dolmuş durağında karşılaştığı eski eşini acımasızca vurmuştu, kendi de öldü
Dolmuş durağında karşılaştığı eski eşini acımasızca vurmuştu, kendi de öldü
Dolmuş durağında karşılaştığı eski eşini acımasızca vurmuştu, kendi de öldü
YORUMLAR
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Bursa'da bir adam dolmuş durağında gördüğü eski eşini öldürüp intihar etmek istedi! Bursa'da bir adam dolmuş durağında gördüğü eski eşini öldürüp intihar etmek istedi! Eşini 21 defa bıçaklayıp, başörtüsüyle boğmuştu! Cani kocaya müebbet hapis cezası verildi Eşini 21 defa bıçaklayıp, başörtüsüyle boğmuştu! Cani kocaya müebbet hapis cezası verildi
Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Turgutalp, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da eski eşini katledip intihar eden adam kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da eski eşini katledip intihar eden adam kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika
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