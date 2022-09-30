Bursa'da düştüğü derede saatler sonra fark edilen tırın sürücüsü ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da düştüğü derede saatler sonra fark edilen tırın sürücüsü ölü bulundu

30.09.2022 10:52

Bursa'nın İnegöl ilçesinde domates yüklü tırın dereye düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde domates yüklü tırın dereye düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Kestanealan Mahallesi Mezit-7 mevkisindeki Mezit-7 Köprüsü'nün korkuluğunun yıkık olduğunu gören Karayolları ekipleri, çevrede araştırma yaptı.

Ekipler, 02 EV 805 plakalı domates yüklü tırın yaklaşık 20 metre aşağıdaki dere yatağına düştüğünü fark edince bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Dereye inen kurtarma ekipleri, sürücü Mehmet Kol'un (44) öldüğünü, oğlu İsa Kol'un (22) yaralandığını belirledi.

Tırdan çıkarılan İsa Kol, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Kol'un cesedi ise aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kupa ve dorsesi birbirinden ayrılan tır ise çekici yardımıyla çıkarıldı.

Olay yerine gelen baba oğulun yakınlarının, dünden beri onlara ulaşamadıklarını söylemeleri üzerine kazanın dün meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.

YORUMLAR
500
Bursa'da motosiklet hırsızlığını güvenlik kamerası görüntüledi Bursa'da motosiklet hırsızlığını güvenlik kamerası görüntüledi Viyadükten dereye uçan TIR'ın şoförü öldü, oğlu ağır yaralı (2) Viyadükten dereye uçan TIR'ın şoförü öldü, oğlu ağır yaralı (2) Son dakika gündem: VİYADÜKTEN DEREYE UÇAN TIR'IN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI Son dakika gündem: VİYADÜKTEN DEREYE UÇAN TIR'IN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI
Kaynak: AA

Araştırma, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da düştüğü derede saatler sonra fark edilen tırın sürücüsü ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:14 Ve beklenen oldu: Hadise ve Mehmet Dinçerler resmen boşandı
16:13 Altın Kelebek'te şok olay! Birçok ünlü isim adaylık sistemini adaletli bulmadıklarını söyleyerek adaylıktan çekildi
16:06 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İstanbulkart sahiplerine 29 Ekim uyarısı: Kartlarını kişiselleştirmeyenler ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak
16:00 Ukrayna'daki 4 bölgeyi ilhak eden Rusya'ya AB ülkelerinden ortak tepki: Bu kararı asla tanımıyoruz
15:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kader mahkumlarına umut veren paylaşım: Af konusunda iktidar ile konuşmaya hazırız
15:52 Sakatlığı sebebiyle Adana deplasmanına götürmeyen Icardi'ye Falcao benzetmesi! Sosyal medyada bu paylaşımlar gündem oldu
15:43 Manavgat'ta babasını çekiçle katleden Rusyalı gencin, annesine saldırdığı anlar ortaya çıktı
15:35 Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak
15:30 Haluk Levent, kanser sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'nın son halini paylaşarak destek istedi
15:23 Türkiye Kupası zaferi sonrası büyük eğlence! Tivorlu İsmail'in şarkısı eşliğinde dans ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 16:46:24. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da düştüğü derede saatler sonra fark edilen tırın sürücüsü ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement