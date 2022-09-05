Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak üzerinde saat 00.00'ı geçmesine rağmen devam eden düğün nedeniyle mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu.

Kaynak: AA

İnegöl, Meriç, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da düğünde polisi darbettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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