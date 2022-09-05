Bursa'da düğünde polisi darbettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da düğünde polisi darbettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı

05.09.2022 03:16

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünde bir polis memurunu darbettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğünde bir polis memurunu darbettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Meriç Sokak üzerinde saat 00.00'ı geçmesine rağmen devam eden düğün nedeniyle mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu.

Meriç Sokak'a gelerek düğünün sonlandırılması yönünde ikazda bulunan polis ekibi ile düğün sahipleri arasında tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sırasında bir polis memuru darbedildi.

Olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.

Çevik Kuvvet ekiplerinin de sevk edildiği sokakta polisi darbettikleri ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: AA

İnegöl, Meriç, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da düğünde polisi darbettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da düğünde polisi darbettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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