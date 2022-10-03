Ayrıca, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında zanlının "dolandırıcılık" ve "kasten yaralama" suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 4 ayrı mahkemece arandığı tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, şüpheli Memduh T'yi gözaltına aldı. Bu kişinin evinde yapılan aramada sahte olduğu belirlenen 62 adet 100 dolar ele geçirildi.

Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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