Bahanesi cezadan kurtaramadı - Son Dakika
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Bahanesi cezadan kurtaramadı

06.08.2022 14:09
Bahanesi cezadan kurtaramadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yapılan kask uygulamasında durdurulan motosiklet sürücüsünün bahanesi cezadan kurtaramadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yapılan kask uygulamasında durdurulan motosiklet sürücüsünün bahanesi cezadan kurtaramadı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Cuma Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı. Uygulamada ekipler, 16 AUG plakalı motosikleti durdurdu. Oktay Cabbar U.(23), "Gerçekten kask almaya gidiyordum" dedi. Genç sürücünün bahanesi cezadan kurtaramadı. Sürücüye kask kullanmamaktan 196 TL cezai işlem uygulandı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaza anı saniye saniye kamerada: 2 yaralı Kaza anı saniye saniye kamerada: 2 yaralı Alkollü sürücü: Polisin nakliyesi olduğunda 5 liraysa, 2 lira alıyorum Alkollü sürücü: Polisin nakliyesi olduğunda 5 liraysa, 2 lira alıyorum
Kaynak: İHA

İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahanesi cezadan kurtaramadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahanesi cezadan kurtaramadı - Son Dakika
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