İnsan dolu kamyonet trafikten men edilince ortalık karıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin durdurduğu 20 kişinin bulunduğu kamyonet, amaç dışı kullanım nedeniyle 15 gün trafikten men edildi. Aracı trafikten men edilen sürücü ve kamyonet kasasındaki akrabaları, aracı çekiciye yüklememek için direndiler. Yaşanan arbede sonucu, vatandaşların kasasından indirildiği kamyonet çekici ile otoparka çekildi. Yaşanan arbede amatör kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, araç sürücülerine yönelik İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde uygulama yaptılar.

Uygulama sırasında ekipler, Yenişehir istikametine kasasında yolcu ile tehlikeli şekilde seyreden 16 HAS 92 plakalı kamyoneti durdurdular. Polis ekipleri, sürücü Kazım T.(45)'ye aracı amacı dışında kullandığı için 3 bin 636 TL cezai işlem uyguladı. Araç 15 gün trafikten men edildi.

Men cezasını duyunca ortalık karıştı

Aracın 15 gün boyunca trafikten men edileceğini duyan sürücü, öfkelendi. Sürücü ve kamyonet kasasındaki akrabaları, araçtan inmek reddetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleriyle şahıslar arasında arbede yaşandı. Araçtan indirilen şahıslar, daha sonra başka bir minibüs ile evlerine taşındılar. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURSA