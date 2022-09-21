Bu kişinin evinde yapılan aramada, kurusıkıdan bozma 7 tabanca, 2 tüfek, 29 fişek, 4 şarjör ve silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da evinde ruhsatsız silahlar ele geçirilen kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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