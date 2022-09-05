Olay, dün akşam 21.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bakkalda meydana geldi. 15 yaşındaki İ.Y. İsimli genç, bakkala girdi ve işyeri sahibi M.F'den sigara istedi. Sigarayı eline alan şüpheli, elindeki bıçağı bakkal sahibine sallamaya başladı. O sırada devriye atan polis ekipleri, olayı fark ederek şüpheli kıskıvrak yakaladılar. İ.Y. İsimli şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

İstiklal Caddesi, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bıçaklı gaspçı tutuklandı - Son Dakika

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